Pallamano Bolzano e Cassano Magnago proseguono a braccetto in Serie A Gold

(Di domenica 13 ottobre 2024) La 6a giornata della stagione regolare della2024-2025 è andata ufficialmente in archivio portando con sé il consueto carico di gol ed emozioni dai palazzetti di tutta Italia. Le capolisteMagnano ehanno vinto ancora: i primi largamente sugli Alperia Black Devils (37-25), mentre i secondi l’hanno spuntata di misura (28-27) su Camerano. Alle loro spalle vi sono da registrare le affermazioni del Conversano, in casa del Teamnetwork Albatro (27-31), e del Pressano, capace di schiantare 37-28 lo Sparer Eppan. A completare il quadro sono poi arrivate le vittorie esterne del Chiaravalle, primo hurrà per 22-26 nella tana del Secchia Rubiera, e di Sassari, per 28-32 sul Macagi Cingoli, senza dimenticare il pirotecnico 30-30 tra Fasano e Bressanone.