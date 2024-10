"Non dà la mano": l'operaia Stellantis si sfoga, cosa fa Tavares nello stabilimento (Di domenica 13 ottobre 2024) La vita in cassa integrazione di Sabrina De Luca, addetta alla 500 elettrica, non è semplice e così ha deciso di sfogarsi in un'intervista al Corriere: "Lavoro da 24 anni in fabbrica. Più di dieci li ho trascorsi in cassa integrazione. Negli ultimi sette mesi ho lavorato 8 giorni". Poi parla dei manager e della proprietà: "John Elkann veniva ogni tanto in fabbrica. Era bello sentire vicino la proprietà. Tavares, no, non l'ho mai visto in linea. Ma non mi sembra il manager che va a stringere la mano agli operai". Il rimpianto è per Sergio Marchionne: "Era una persona squisita, veniva spesso in fabbrica. Si fermava a parlare con noi operai. Voleva sapere come stavamo. Stringeva la mano a tutti. Ci dava fiducia e ci faceva sentire orgogliosi". Poi spiega come si vive con 1.000 euro al mese: "Male. Liberoquotidiano.it - "Non dà la mano": l'operaia Stellantis si sfoga, cosa fa Tavares nello stabilimento Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 13 ottobre 2024) La vita in cassa integrazione di Sabrina De Luca, addetta alla 500 elettrica, non è semplice e così ha deciso dirsi in un'intervista al Corriere: "Lavoro da 24 anni in fabbrica. Più di dieci li ho trascorsi in cassa integrazione. Negli ultimi sette mesi ho lavorato 8 giorni". Poi parla dei manager e della proprietà: "John Elkann veniva ogni tanto in fabbrica. Era bello sentire vicino la proprietà., no, non l'ho mai visto in linea. Ma non mi sembra il manager che va a stringere laagli operai". Il rimpianto è per Sergio Marchionne: "Era una persona squisita, veniva spesso in fabbrica. Si fermava a parlare con noi operai. Voleva sapere come stavamo. Stringeva laa tutti. Ci dava fiducia e ci faceva sentire orgogliosi". Poi spiega come si vive con 1.000 euro al mese: "Male.

