Netanyahu all'Onu, via Unifil da roccaforti Hezbollah (Di domenica 13 ottobre 2024) "È giunto il momento di rimuovere l'Unifil dalle roccaforti e dalle aree di combattimento di Hezbollah", ha affermato Benyamin Netanyahu in una dichiarazione registrata, in cui si è rivolto al Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres: "L'df lo ha chiesto ripetutamente, e ha avuto ripetuti rifiuti, tutti volti a fornire uno scudo umano ai Hezbollah. Il vostro rifiuto di evacuare i soldati li rende ostaggi di Hezbollah". "Questo mette in pericolo la loro vita e quella dei nostri soldati. Ci rammarichiamo per l'infortunio subito dai soldati Unifil, facciamo tutto per prevenire questi incidenti", ha detto. Quotidiano.net - Netanyahu all'Onu, via Unifil da roccaforti Hezbollah Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) "È giunto il momento di rimuovere l'dallee dalle aree di combattimento di", ha affermato Benyaminin una dichiarazione registrata, in cui si è rivolto al Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres: "L'df lo ha chiesto ripetutamente, e ha avuto ripetuti rifiuti, tutti volti a fornire uno scudo umano ai. Il vostro rifiuto di evacuare i soldati li rende ostaggi di". "Questo mette in pericolo la loro vita e quella dei nostri soldati. Ci rammarichiamo per l'infortunio subito dai soldati, facciamo tutto per prevenire questi incidenti", ha detto.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Netanyahu all'Onu, via Unifil da roccaforti Hezbollah - "È giunto il momento di rimuovere l'Unifil dalle roccaforti e dalle aree di combattimento di Hezbollah", ha affermato Benyamin Netanyahu in una dichiarazione registrata, in cui si è rivolto al Segreta ... (ansa.it)

Guerra in Medio Oriente, news in diretta, Israele bombarda il Libano, 15 morti. Unifil: "Nessun messaggio da Tel Aviv dopo l'attacco a nostre basi" - La telefonata tra Biden e Netanyahu sull'Iran. Ancora razzi su Israele Cinquanta minuti di colloquio tra i due leader incentrato sulla risposta di Tel Aviv all'attacco missilistico di… Leggi ... (informazione.it)

Israele, Wp: Hamas pianificava attacco in stile 11 settembre. Iran: «Colpiti da cyberattacco senza precedenti». Unifil, ferito un altro casco blu - Guerra in Medio Oriente, la diretta Il rischio è che basti poco in Medio Oriente, perché il conflitto regionale possa sfociare assumendo una dimensione ancora ... (ilmessaggero.it)