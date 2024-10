Mariavittoria e Tommaso si baciano al Grande Fratello: domande indiscrete (Di domenica 13 ottobre 2024) Mentre Shaila Gatta, Javier Martinez, Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes sono ancora impegnati nel loro quadrilatero da soap messicana low budget, c’è chi nella casa del Grande Fratello ha deciso di passare ai fatti senza fare troppe chiacchiere. Venerdì notte due gieffini si sono baciati senza che le telecamere abbiano trasmesso le immagini su Mediaset Extra (scatenando non poche critiche sui social, da parte dei telespettatori più curiosi). Ieri pomeriggio Mariavittoria Minchetti durante una chiacchierata con Amanda Lecciso ha fatto intendere di aver baciato Tommaso Franchi. Se la gieffina non ha parlato chiaramente, l’idraulico toscano è stato molto più diretto. Ieri sera Luca Calvani ha messo in imbarazzo il coinquilino e gli ha chiesto: “Ma io non capisco, ma c’è stato qualcosa? Che avete fatto? Ma le hai dato un bacio di quelli dati bene?“. Biccy.it - Mariavittoria e Tommaso si baciano al Grande Fratello: domande indiscrete Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Mentre Shaila Gatta, Javier Martinez, Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes sono ancora impegnati nel loro quadrilatero da soap messicana low budget, c’è chi nella casa delha deciso di passare ai fatti senza fare troppe chiacchiere. Venerdì notte due gieffini si sono baciati senza che le telecamere abbiano trasmesso le immagini su Mediaset Extra (scatenando non poche critiche sui social, da parte dei telespettatori più curiosi). Ieri pomeriggioMinchetti durante una chiacchierata con Amanda Lecciso ha fatto intendere di aver baciatoFranchi. Se la gieffina non ha parlato chiaramente, l’idraulico toscano è stato molto più diretto. Ieri sera Luca Calvani ha messo in imbarazzo il coinquilino e gli ha chiesto: “Ma io non capisco, ma c’è stato qualcosa? Che avete fatto? Ma le hai dato un bacio di quelli dati bene?“.

