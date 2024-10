.com - Manovra, la Lega: “Tassare gli extraprofitti delle banche, non gli operai”. Tajani ribatte: “Con noi mai!”

(Di domenica 13 ottobre 2024): Giorgia Meloni li aspetta al varco. Ma intantoe Forza Italia si sfidano sulle tasse. "Bisogna far pagare i banchieri, non gli", dice il vicesegretario leghista, Andrea Crippa, ripetendo le parole di Matteo Salvini e sottolineando che il settore ha segnato in un biennio, grazie alla corsa dei tassi di interesse, un "+93%" di utili. Una insistenza che trova, subito, l'ennesimo altolà di Forza Italia. "Con noi non ci saranno mai tasse sugli extra profitti",Antonio, puntualizzando che laandrà discussa e concordata tra alleati L'articolo, la: “gli, non gli”.: “Con noi mai!” proviene da Firenze Post.