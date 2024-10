Lodi, è morta la cicogna ferita dal bracconiere nelle campagne di Caselle Landi (Di domenica 13 ottobre 2024) Caselle Landi (Lodi), 13 ottobre 2024 – La cicogna salvata dal servizio di vigilanza volontaria provinciale non ce l'ha fatta. Indagini in corso per rintracciare i bracconieri ritenuti responsabili del ferimento mortale. Brutte notizie per la cicogna recuperata sabato, ferita a un'ala, a Caselle Landi. Purtroppo l'animale, nonostante le cure del pronto soccorso veterinario dell'università, non è sopravvissuto. "Recupereremo le spoglie e i referti, si sospetta sia stata vittima di un bracconiere" fa sapere Massimiliano Castellone, comandante della polizia provinciale. L’esemplare è stato recuperato a Caselle Landi e accompagnato al pronto soccorso veterinario dell’Università di Lodi. "A breve stileremo il bilancio del primo mese della stagione venatoria" ha fatto sapere Massimiliano Castellone, comandante della polizia provinciale. Ilgiorno.it - Lodi, è morta la cicogna ferita dal bracconiere nelle campagne di Caselle Landi Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 13 ottobre 2024)), 13 ottobre 2024 – Lasalvata dal servizio di vigilanza volontaria provinciale non ce l'ha fatta. Indagini in corso per rintracciare i bracconieri ritenuti responsabili del ferimentole. Brutte notizie per larecuperata sabato,a un'ala, a. Purtroppo l'animale, nonostante le cure del pronto soccorso veterinario dell'università, non è sopravvissuto. "Recupereremo le spoglie e i referti, si sospetta sia stata vittima di un" fa sapere Massimiliano Castellone, comandante della polizia provinciale. L’esemplare è stato recuperato ae accompagnato al pronto soccorso veterinario dell’Università di. "A breve stileremo il bilancio del primo mese della stagione venatoria" ha fatto sapere Massimiliano Castellone, comandante della polizia provinciale.

