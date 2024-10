LIVE – Ternana-Ascoli 2-0, Serie C 2024/2025 (DIRETTA) (Di domenica 13 ottobre 2024) La DIRETTA LIVE di Ternana-Ascoli, match valido per la nona giornata del girone B della Serie C 2024/2025. Le due squadre appena pochi mesi fa giocavano in Serie B e sono desiderose di tornare nei palcoscenici che di solito calcano, c’è però da sistemare le cose per gli ospiti, che hanno raccolto appena otto punti in altrettante partite, mentre i padroni di casa sono secondi e vogliono vincere ancora al Libero Liberati. Chi la spunterà? Si parte alle ore 20.45 di domenica 13 ottobre. LA DIRETTA LIVE DI Ternana-Ascoli Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ladi, match valido per la nona giornata del girone B della. Le due squadre appena pochi mesi fa giocavano inB e sono desiderose di tornare nei palcoscenici che di solito calcano, c’è però da sistemare le cose per gli ospiti, che hanno raccolto appena otto punti in altrettante partite, mentre i padroni di casa sono secondi e vogliono vincere ancora al Libero Liberati. Chi la spunterà? Si parte alle ore 20.45 di domenica 13 ottobre. LADISportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

