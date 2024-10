LIVE – America’s Cup 2024, New Zealand-Ineos Britannia match race 3 e 4 (DIRETTA) (Di domenica 13 ottobre 2024) New Zealand contro Ineos Britannia. Oggi, domenica 13 ottobre, sono in programma due nuove regate del match finale di America’s Cup. Defender contro Challenger. Si parte alle 14:10, mentre il secondo impegno è alle 15:20. Britannia inizierà mure a sinistra, mentre cambierà mure nella seconda gara del giorno. Il team britannico è chiamato a reagire immediatamente dopo aver perso le due gare di ieri. Un dominio per il Defender che ha vinto il primo match race con 41 secondi di vantaggio e il secondo con 27 secondi di margine. Un modo per ribadire la superiorità dei campioni in carica, ma l’America’s Cup è imprevedibile e New Zealand lo sa bene visto che nel 2013 contro Ben Ainslie subì la rimonta da 8-1. Britannia è comunque una barca veloce e lo dimostrano i numeri: sia nella prima regata, sia nella seconda, i britannici hanno registrato la più alta velocità media (41.27kn e 41.38kn). Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Newcontro. Oggi, domenica 13 ottobre, sono in programma due nuove regate delfinale diCup. Defender contro Challenger. Si parte alle 14:10, mentre il secondo impegno è alle 15:20.inizierà mure a sinistra, mentre cambierà mure nella seconda gara del giorno. Il team britannico è chiamato a reagire immediatamente dopo aver perso le due gare di ieri. Un dominio per il Defender che ha vinto il primocon 41 secondi di vantaggio e il secondo con 27 secondi di margine. Un modo per ribadire la superiorità dei campioni in carica, ma l’Cup è imprevedibile e Newlo sa bene visto che nel 2013 contro Ben Ainslie subì la rimonta da 8-1.è comunque una barca veloce e lo dimostrano i numeri: sia nella prima regata, sia nella seconda, i britannici hanno registrato la più alta velocità media (41.27kn e 41.38kn).

