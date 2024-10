Sport.quotidiano.net - L’allenatore carica i suoi. Di Carlo: "Forti nelle gambe e nella testa. Vogliamo uscire da questo momento duro»

(Di domenica 13 ottobre 2024) "Un Ascoli prepotente e coraggioso". La prima vera settimana di lavoro di Mimmo Dialla guida del Picchio si è appena conclusa e stasera in casa della Ternana (fischio d’inizio alle 20.45) i bianconeri dovranno fare un passo avanti rispetto alla gara di domenica scorsa persa col Pescara. "Sarà una bella sfida contro un avversario forte che ha ancora in organico molti elementi di serie B – sostiene Di–. Di certo cercheranno di vincerecampionato. Ci sarà rispetto, ma non abbiamo paura. Abbiamo lavorato bene. Ora dovremo migliorare sulle letture, sui dettagli e sui reparti. Cercheremo di ripartire dall’atteggiamento e dall’intensità messi in campo col Pescara". Quello contro gli umbri sarà un match particolarmente delicato, il secondo di un trittico di appuntamenti che poi nel prossimo turno programmato vedrà arrivare al Del Duca il Perugia.