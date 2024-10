La settimana di Dossier: gli affari di Cosa nostra in Brasile, le confessioni di una coppia di scambisti (Di domenica 13 ottobre 2024) Una mafia così di spessore non si vedeva da tempo. Invece, il nuovo arresto di Giuseppe Calvaruso dimostra che Cosa nostra è ancora in grado di tessere relazioni internazionali. Una rete di prestanome, contabili e imprenditori che - come racconta Dossier PalermoToday di questa settimana - ha Palermotoday.it - La settimana di Dossier: gli affari di Cosa nostra in Brasile, le confessioni di una coppia di scambisti Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Una mafia così di spessore non si vedeva da tempo. Invece, il nuovo arresto di Giuseppe Calvaruso dimostra cheè ancora in grado di tessere relazioni internazionali. Una rete di prestanome, contabili e imprenditori che - come raccontaPalermoToday di questa- ha

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Che cosa vorremmo davvero per sentirci belle (e felici) nella stagione delle giornate uggiose? Ecco la nostra beauty wish list. Tutta da condividere - «Credo capiti a tutte, in certe giornate, di desiderare qualcosa, non sapendo peraltro neppure bene cosa. «Uno dei principali vantaggi del laser Halo è la riduzione del tempo di recupero rispetto ai trattamenti tradizionali. Colore capelli 2024: le ... (Iodonna.it)

Bergamo tra le città più inquinate d’Europa : cosa significa per noi e per la nostra salute - Cosa comporta per il nostro capoluogo di provincia essersi piazzato al 361° posto su 375 città europee monitorate per la qualità dell’aria dall’Agenzia Europea dell’Ambiente? Tra la necessità di interventi strutturali e i rischi per la salute dei cittadini e per l’ambiente, l’impegno verso la neutralità climatica a Bergamo è ancora una strada in salita. (Ecodibergamo.it)

Bergamo tra le città più inquinate d’Europa : cosa significa per noi e per la nostra salute - Cosa comporta per il nostro capoluogo di provincia essersi piazzato al 361° posto su 375 città europee monitorate per la qualità dell’aria dall’Agenzia Europea dell’Ambiente? Tra la necessità di interventi strutturali e i rischi per la salute dei cittadini e per l’ambiente, l’impegno verso la neutralità climatica a Bergamo è ancora una strada in salita. (Ecodibergamo.it)