La rassegnazione di Djokovic: “Sinner è stato troppo bravo per me”. Poi la battuta a Federer (Di domenica 13 ottobre 2024) Novak Djokovic non è riuscito a contenere l’onda d’urto chiamata Jannik Sinner nella finale del Masters 1000 di Shanghai, perdendo in due set e non riuscendo così a mettere le mani sul centesimo titolo della carriera a livello ATP. Il fuoriclasse serbo ha dato battaglia nel primo set deciso al tie-break, poi è calato progressivamente sulla distanza e nella seconda frazione si è dovuto inchinare al cospetto del numero 1 del mondo, oggi apparso di una categoria superiore sul cemento della località cinese. Il ribattezzato Nole ha riconosciuto i meriti dell’avversario nelle dichiarazioni rilasciate al termine della premiazione: “Voglio esprimere gratitudine per il supporto che mi avete dato. Ogni giorno davanti all’hotel ci aspettavate, l’accoglienza è stata molto calda. Oasport.it - La rassegnazione di Djokovic: “Sinner è stato troppo bravo per me”. Poi la battuta a Federer Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Novaknon è riuscito a contenere l’onda d’urto chiamata Janniknella finale del Masters 1000 di Shanghai, perdendo in due set e non riuscendo così a mettere le mani sul centesimo titolo della carriera a livello ATP. Il fuoriclasse serbo ha dato battaglia nel primo set deciso al tie-break, poi è calato progressivamente sulla distanza e nella seconda frazione si è dovuto inchinare al cospetto del numero 1 del mondo, oggi apparso di una categoria superiore sul cemento della località cinese. Il ribattezzato Nole ha riconosciuto i meriti dell’avversario nelle dichiarazioni rilasciate al termine della premiazione: “Voglio esprimere gratitudine per il supporto che mi avete dato. Ogni giorno davanti all’hotel ci aspettavate, l’accoglienza è stata molto calda.

