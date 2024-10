Ilgiorno.it - La nostalgia dei lumbard per l’autonomia: a Vimercate nasce il “Patto per il Nord”

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di domenica 13 ottobre 2024)(Monza e Brianza) – Dopo Pontida, la Lega si spacca e oggi aper il". La nuova realtà che aspira a diventare un partito vedrà la luce nella città di Pinamonte per sottolineare un ritorno alle origini del movimento federalista. E l’eroe medievale che guidò i comuni alla vittoria contro il Barbarossa sarà nel simbolo del nuovo soggetto. A riunire sigle, gruppi, partiti, comitati, liste civiche, Paolo Grimoldi, espulso dal Carroccio. Al suo fianco gli ex ministri Roberto Castelli e Mario Borghezio. L’associazione “ha già ottenuto un grande risultato - spiega il fondatore - riunire quasi tutte le realtà politiche e civiche di ispirazione autonomista in un’unica entità con comune denominatore: una riforma costituzionale in senso federale alla Gianfranco Miglio”. “Crediamo che ilpossa e debba ripartire, vogliamo ridare dignità e coraggio.