Italia-Israele, non una semplice partita: è massima allerta a Udine! (Di domenica 13 ottobre 2024) Italia-Israele necessità di grande attenzione anche fuori dal campo. A Udine i controlli sono serrati in vista della sfida di domani sera che andrà in scena allo Stadio Friuli. ORE CONCITATE – Domani sera la squadra di Luciano Spalletti scenderà in campo a Udine per Italia-Israele, valida per la quarta sfida di Nations League. Le squadre sono già arrivate in Friuli, dove vi è la massima allerta già da ventiquattro ore. Col conflitto in Medio Oriente attualmente in corso, sono stati predisposti una serie di controlli speciali per garantire la sicurezza della partita e il pieno svolgimento delle giornate. Come spiega Marco Nosotti, inviato sul posto per Sky Sport 24, la città di Udine si sta organizzando per accogliere la sfida e contenere il più possibile qualsiasi rischio o pericolo.

