Incidenti sul lavoro, Calderone: "Nuove riforme e maggiore protezione per i lavoratori" (Di domenica 13 ottobre 2024) Il ministro ha affermato che la sicurezza sul lavoro deve diventare una priorità condivisa L'articolo Incidenti sul lavoro, Calderone: "Nuove riforme e maggiore protezione per i lavoratori" proviene da Il Difforme.

Incidenti sul lavoro - la Cgil "bacchetta" la Regione : "Inadempiente rispetto agli impegni presi" - "I dati Inail ci consegnano una situazione drammatica, con l’aumento consistente nei primi sette mesi dell’anno dei morti sul lavoro, 50 i decessi registrati, e degli infortuni. E’ evidente che occorre rafforzare le azioni per la prevenzione, ma il governo regionale continua a non raccogliere il. (Cataniatoday.it)

Incidenti sul lavoro - Mattarella : “Lavoro e sicurezza sono diritti inscindibili” - Per il capo dello stato "ogni vita persa, ogni vita compromessa chiama un impegno corale per prevenire ulteriori perdite della salute e della dignità di chi lavora" L'articolo Incidenti sul lavoro, Mattarella: “Lavoro e sicurezza sono diritti inscindibili” proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro - deposizione di corone commemorative - Domenica 13 ottobre si è celebrata la Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, istituzionalizzata nel ’98 su richiesta dell'Associazione nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro (Anmil). Per la Giornata sono state organizzate iniziative in tutta Italia... (Forlitoday.it)