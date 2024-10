Tvpertutti.it - Il paradiso delle signore, trame dal 14/10 al 18/10: una sconvolgente verità

(Di domenica 13 ottobre 2024) Ciro e Concetta saranno sempre più in crisi nel corso della prossima settimana di programmazione de Il. Ledal 14 al 18 ottobre 2024, intanto, svelano che Odile inizierà a lavorare presso la Galleria Milano Moda e Adelaide sembrerà aver ormai accettato che la ragazza lavori per la concorrenza, mentre in casa Puglisi continueranno le tensioni tra Concetta e Ciro. Quest'ultimo non saprà come risolvere la situazione e, messo alle strette, confesserà alla moglie una, mentre Botteri non troverà alcuni bozzetti proprio quando verrà fissata la data per la presentazione dell'abito all'Aga Khan in una sfilata congiunta con la Galleria Milano Moda. In seguito, Clara tornerà a Milano e non sfuggirà il suo cambiamento. La Venere rivedrà Alfredo e apparirà a disagio con lui.