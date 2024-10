Ilgiorno.it - Fugge dai domiciliari, scoperto: "Una stupidata, ho sbagliato"

(Di domenica 13 ottobre 2024) Era fuggito dagli arrestiper andare a Tavazzano, ma sulla strada del ritorno è stato intercettato dai poliziotti ed è finito nuovamente nei guai. "È stato un momento di debolezza" ha provato a giustificarsi ieri davanti al giudice. M.R., di nazionalità italiana, venerdì è stato nuovamente arrestato dagli agenti della squadra mobile perché, da sottoposto ainon li ha rispettati, e si era recato fuori dal suo domicilio di Lodi senza autorizzazione. L’uomo si trova agli arresti nella sua abitazione per un furto compiuto in un bar e sta attualmente aspettando la fine del processo, cosa che potrebbe avvenire a breve visto che intende patteggiare. Ieri, in Tribunale a Lodi, si è svolto il processo per direttissima per aver violato i. "Sono uscito di casa e so di avere fatto una cavolata – ha sostenuto in aula l’uomo –.