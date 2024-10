Ilgiorno.it - Fiori, lacrime e rabbia : "Ucciso un ragazzo bravo. Ora dobbiamo ribellarci"

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) ROZZANO (Milano) "Lavorava fino tardi. Era untutto casa e lavoro e voleva prendersi un appartamento in affitto per andare a vivere con la fidanzata – racconta Elena, un’amica del quartiere –. La sua ragazza vive in Liguria e si vedevano nei fine settimana. Era la sua vita. Unche lavorava fino a tardi per realizzare i suoi sogni". Sempre le stesse, le parole di chi conosceva Manuel Mastrapasqua,a 31 anni a pochi metri da casa, mentre rientrava alle tre di notte dal lavoro in un supermercato alla periferia Nord di Milano, attraversando tutta la città coi pochi mezzi pubblici che circolano a quell’ora. Parole che si ripetono come una eco, e raccontano questoche viveva con la mamma e un fratello in una casa popolare, in un quartiere popolare dove nascono speranze che a volte possono sembrare semplici.