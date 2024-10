Elezioni parlamentari, Lituania al voto (Di domenica 13 ottobre 2024) 5.01 Appuntamento con le urne per il primo turno delle Elezioni parlamentari in Lituania. i cittadini sono chiamati a rinnovare i 141 seggi del Seimas, l'assemblea monocamerale e, secondo i sondaggi più recenti, il centrosinistra all'opposizione, è favorito. Osservatori non escludono, quindi, un possibile cambio di governo che attualmente è guidato dal centrodestra e dal suo principale partito di governo, l'unione della Patria-Democratici cristiani (data al 12,5% circa). Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 13 ottobre 2024) 5.01 Appuntamento con le urne per il primo turno dellein. i cittadini sono chiamati a rinnovare i 141 seggi del Seimas, l'assemblea monocamerale e, secondo i sondaggi più recenti, il centrosinistra all'opposizione, è favorito. Osservatori non escludono, quindi, un possibile cambio di governo che attualmente è guidato dal centrodestra e dal suo principale partito di governo, l'unione della Patria-Democratici cristiani (data al 12,5% circa).

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Alle elezioni parlamentari in Austria ha vinto il partito di estrema destra Fpö - Nel suo programma elettorale, intitolato “Fortezza Austria”, il Partito della Libertà parla di «reimmigrazione degli stranieri non invitati», per ottenere una nazione più «omogenea» attraverso un controllo rigoroso delle frontiere e la sospensione del diritto d’asilo tramite una legge con carattere emergenziale. (Linkiesta.it)

Giordania : gli islamisti vincono le elezioni parlamentari - Gli islamisti vincono le elezioni parlamentari in Giordania. Gli islamisti vincono le elezioni parlamentari in Giordania Il principale partito di opposizione islamista della Giordania, il Fronte d’Azione Islamico (IAF), ha vinto le elezioni parlamentari. L’IAF ha ottenuto 31 […]. Il principale partito di opposizione islamista della Giordania, il Fronte d’Azione Islamico (IAF), ha ottenuto 31 ... (Periodicodaily.com)

La Commissione Elettorale Centrale dell'Uzbekistan annuncia le elezioni parlamentari di ottobre - Sono previste anche quote per le donne, che dovrebbero rappresentare almeno il 40% dei candidati nominati da un partito politico nei collegi uninominali, mentre nelle liste di partito almeno due candidati su cinque candidati consecutivi devono essere donne. html . prnewswire. Nizamkhodjaev Zayniddin, presidente della CEC, ha spiegato l'importanza delle elezioni per ottenere la fiducia del ... (Liberoquotidiano.it)