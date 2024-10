Crisi Rexnord e Berco, i socialisti: "La politica? No a spot elettorali, servono azioni" (Di domenica 13 ottobre 2024) Il Partito Socialista Italiano di Ferrara esprime “la sua piena e incondizionata solidarietà ai lavoratori della Regal Rexnord di Masi Torello e della Berco di Copparo, colpiti da decisioni che mettono a rischio il futuro di centinaia di famiglie e dell'intero tessuto economico-sociale della Ferraratoday.it - Crisi Rexnord e Berco, i socialisti: "La politica? No a spot elettorali, servono azioni" Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il Partito Socialista Italiano di Ferrara esprime “la sua piena e incondizionata solidarietà ai lavoratori della Regaldi Masi Torello e delladi Copparo, colpiti da decisioni che mettono a rischio il futuro di centinaia di famiglie e dell'intero tessuto economico-sociale della

