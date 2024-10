Conti spiati, Intesa Sanpaolo nomina l'ex generale dei carabinieri De Vita responsabile della cybersicurezza (Di domenica 13 ottobre 2024) Il consigliere delegato Messina proporrà giovedì al Cda l’ingaggio dell’ufficiale – dal curriculum prestigiosissimo – come chief security officer di gruppo, una nuova area operativa Repubblica.it - Conti spiati, Intesa Sanpaolo nomina l'ex generale dei carabinieri De Vita responsabile della cybersicurezza Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il consigliere delegato Messina proporrà giovedì al Cda l’ingaggio dell’ufficiale – dal curriculum prestigiosissimo – come chief security officer di gruppo, una nuova area operativa

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Conti correnti spiati - Meloni si sfoga : "Io la più dossierata d'Italia ma non troveranno niente" - "indagata anche Intesa Sanpaolo" - VIDEO - La premier Giorgia Meloni intervistata dal Tg5 si sfoga sul caso dei conti correnti spiati da parte di Vincenzo Coviello: "Sul dossieraggio io mi sono data una spiegazione, poi chiaramente poi spero che una spiegazione ce la dia la magistratura a un certo punto. Io sono la persona più dossierata d'I . (Ilgiornaleditalia.it)

Conti spiati - Giorgia Meloni : “Sono la persona più dossierata d’Italia. Ma non sono ricattabile” - Allora magari tentano di toglierselo di torno con altri strumenti. Che non accettano di avere al governo qualcuno che pressioni non se ne fa fare, che non si può ricattare. Matteo Piantedosi: “Azione sistematica di spionaggio” Un’attività a tappeto che ha portato il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a parlare di “un’azione sistematica di spionaggio e dossieraggio di grandi personaggi ... (Notizie.com)

Conti correnti spiati - Meloni accusa : «La mia vita passata allo scanner - sono la più dossierata d’Italia» - Penso che ci siano dei funzionari, dei dipendenti pubblici e privati, che prendono illegalmente delle informazioni e le vendono sul mercato. I gruppi di pressione non accettano di avere al governo qualcuno che pressioni non se ne fa fare e non si fa ricattare. «Lei ricorda questo fenomeno che noi conosciamo dei ladri che entrano dentro casa, rubano i gioielli e li vendono al ricettatore», spiega ... (Open.online)