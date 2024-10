Comizio Trump, arrestato uomo con un’arma (Di domenica 13 ottobre 2024) Un uomo, Vem Miller, 49 anni, è stato arrestato a Coachella, in California, mentre tentava di accedere a un Comizio di Donald Trump con un falso accredito per VIP. Durante un controllo di sicurezza, nella sua auto è stata trovata un’arma da fuoco e un’ingente quantità di munizioni. Nessun pericolo per Trump L’uomo è stato fermato al posto di controllo sabato, mentre l’ex presidente Trump era atteso per il suo intervento pubblico. “Questo episodio non ha impattato la sicurezza dell’ex presidente Trump o dei partecipanti all’evento”, ha dichiarato Chad Bianco, sceriffo della contea di Riverside. Le autorità stanno ora indagando sui motivi del tentativo di Miller di entrare nell’area del Comizio con un’arma. Le teorie complottiste dietro l’arresto? Miller è noto per essere vicino ad alcuni ambienti complottisti. Thesocialpost.it - Comizio Trump, arrestato uomo con un’arma Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Un, Vem Miller, 49 anni, è statoa Coachella, in California, mentre tentava di accedere a undi Donaldcon un falso accredito per VIP. Durante un controllo di sicurezza, nella sua auto è stata trovatada fuoco e un’ingente quantità di munizioni. Nessun pericolo perL’è stato fermato al posto di controllo sabato, mentre l’ex presidenteera atteso per il suo intervento pubblico. “Questo episodio non ha impattato la sicurezza dell’ex presidenteo dei partecipanti all’evento”, ha dichiarato Chad Bianco, sceriffo della contea di Riverside. Le autorità stanno ora indagando sui motivi del tentativo di Miller di entrare nell’area delcon. Le teorie complottiste dietro l’arresto? Miller è noto per essere vicino ad alcuni ambienti complottisti.

