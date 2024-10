Carmelo Graci alla guida del capo ufficio comando dei carabinieri di Verona (Di domenica 13 ottobre 2024) Da lunedì scorso, 7 ottobre, il tenente colonnello Carmelo Graci è il nuovo capo ufficio comando del comando provinciale dei carabinieri di Verona. L'ufficiale 47enne proviene dal reparto operativo dei carabinieri di Mantova e sostituisce il generale Mauro Calisto che ha lasciato il servizio Veronasera.it - Carmelo Graci alla guida del capo ufficio comando dei carabinieri di Verona Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Da lunedì scorso, 7 ottobre, il tenente colonnelloGraci è il nuovodelprovinciale deidi. L'ufficiale 47enne proviene dal reparto operativo deidi Mantova e sostituisce il generale Mauro Calisto che ha lasciato il servizio

