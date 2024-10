Calcio: gli incontri di Prima e Seconda categoria. Il Csl Psc ci prova ad Agliana. Mezzana, scatta l’assalto alla vetta (Di domenica 13 ottobre 2024) Ci siamo: alle 15,30 odierne prenderà il via la quinta giornata dei campionati di Prima e Seconda categoria. Nel girone D di Prima categoria lo Jolo, secondo a sole due lunghezze dalla vetta tenterà di approfittare di un eventuale passo falso del Settimello capolista. Per farlo però, gli uomini di Ambrosio dovranno espugnare il Galleni nel confronto intraprovinciale con il Prato Nord. A metà della graduatoria, a quota 5 punti, c’è il CSL Prato Social Club: vincere ad Agliana contro l’AM Aglianese non sarà facile, ma provarci è d’obbligo. Impegno sulla carta più agevole per il Maliseti Seano (che tra l’altro ha annunciato nelle scorse ore l’ingaggio del centrocamposta ventiquattrenne Claus Todoran, proveniente dal Montale Po.90 Antares): la banda Masi giocherà a Firenze contro la Virtus Rifredi fanalino di coda. Sport.quotidiano.net - Calcio: gli incontri di Prima e Seconda categoria. Il Csl Psc ci prova ad Agliana. Mezzana, scatta l’assalto alla vetta Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) Ci siamo: alle 15,30 odierne prenderà il via la quinta giornata dei campionati di. Nel girone D dilo Jolo, secondo a sole due lunghezze dtenterà di approfittare di un eventuale passo falso del Settimello capolista. Per farlo però, gli uomini di Ambrosio dovranno espugnare il Galleni nel confronto intraprovinciale con il Prato Nord. A metà della graduatoria, a quota 5 punti, c’è il CSL Prato Social Club: vincere adcontro l’AM Aglianese non sarà facile, marci è d’obbligo. Impegno sulla carta più agevole per il Maliseti Seano (che tra l’altro ha annunciato nelle scorse ore l’ingaggio del centrocamposta ventiquattrenne Claus Todoran, proveniente dal Montale Po.90 Antares): la banda Masi giocherà a Firenze contro la Virtus Rifredi fanalino di coda.

