Calcio femminile C / Jesina Aurora, così non va: al Carotti vince il Riccione 0-2 (Di domenica 13 ottobre 2024) Continua il periodo negativo della Jesina Aurora, con soli due punti conquistati nelle ultime quattro gare: il Riccione espugna il Carotti e vince 0-2. Le qualità e le potenzialità ci sono, ora ripartire è necessario JES, 13 ottobre 2024 – Duro k.o. per la Jesina Aurora, che con la sconfitta di oggi contro il Riccione si vede allungare la striscia negativa di risultati, con due pareggi e due sconfitte negli ultimi quattro incontri, senza tra l’altro trovare la via del gol in nessuno di questi. Al Carotti, nonostante un atteggiamento sicuramente positivo, diverse occasioni da rete e un gol annullato, le leoncelle di mister Casaccia non riescono a sfondare e subiscono uno 0-2 contro un Riccione che, nonostante l’avvio di campionato un po’ a rilento, resta un’ottima squadra, tosta da affrontare per chiunque in questo campionato. .com - Calcio femminile C / Jesina Aurora, così non va: al Carotti vince il Riccione 0-2 Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 13 ottobre 2024) Continua il periodo negativo della, con soli due punti conquistati nelle ultime quattro gare: ilespugna il0-2. Le qualità e le potenzialità ci sono, ora ripartire è necessario JES, 13 ottobre 2024 – Duro k.o. per la, che con la sconfitta di oggi contro ilsi vede allungare la striscia negativa di risultati, con due pareggi e due sconfitte negli ultimi quattro incontri, senza tra l’altro trovare la via del gol in nessuno di questi. Al, nonostante un atteggiamento sicuramente positivo, diverse occasioni da rete e un gol annullato, le leoncelle di mister Casaccia non riescono a sfondare e subiscono uno 0-2 contro unche, nonostante l’avvio di campionato un po’ a rilento, resta un’ottima squadra, tosta da affrontare per chiunque in questo campionato.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calcio Femminile / Inizia l’Under 17 per la Jesina Aurora : mister Luca Socionovo si presenta - Le altre avversarie delle jesine saranno Arzilla Pesaro, Ascoli, Recanatese, Perugia e il Women Gualdo, in un gruppo molto equilibrato dallo spettacolo assicurato. Ci sono delle persone che lavorano con molta passione e soprattutto competenza per far funzionare tutto al meglio, come allenatore non mi posso lamentare perché mi viene dato tutto quello di cui ho bisogno per lavorare al meglio. (Vallesina.tv)

Calcio femminile C / Jesina Aurora - al Carotti arriva il Riccione : Dal Bon carica la squadra - Dopo il turno di riposo e lo 0-0 a Chieti, l’undici di Casaccia torna al Carotti e sfiderà il Riccione. Ci è mancata solo la ciliegina sulla torta, ossia il gol. . Però non abbiamo ceduto e abbiamo cercato di far il nostro gioco, era importante non prendere goal, e in questo ci siamo riuscite bene. (Vallesina.tv)

Calcio femminile C / Parità per la Jesina Aurora a Chieti - 0-0 - Abbiamo creato delle ottime occasioni che purtroppo non siamo riuscite a finalizzare. Questo il commento del mister della squadra jesina: “Buona prestazione delle ragazze che hanno affrontato una partita difficile su un campo difficile nel migliore dei modi. Domenica prossima al Carotti contro il Riccione. (Vallesina.tv)