Cadavere di un uomo nei boschi. Il magistrato dispone l’autopsia (Di domenica 13 ottobre 2024) Passeggiando nel bosco hanno scoperto un Cadavere nella zona di San Salvatore. Gli escursionisti hanno lanciato immediatamente l’allarme, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso di un uomo di cinquant’anni. sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri che hanno svolto i rilievi. I primi riscontri escluderebbero una morte violente. Con ogni probabilità l’uomo è stato stroncato da un malore, sarà comunque l’autopsia – subito disposta dal magistrato di turno – a fare chiarezza sulle cause. In zone ben più impervie sono stati chiamati in causa i vigili del fuoco nel corso della mattinata. la prima chiamata è giunta alle 12.30 e ha visto i pompieri del Distaccamento di Luino intervenire a Cuvio per un uomo di 84 anni colto da malore mentre stava lavorando vicino alla sua stalla in una zona rurale. Ilgiorno.it - Cadavere di un uomo nei boschi. Il magistrato dispone l’autopsia Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Passeggiando nel bosco hanno scoperto unnella zona di San Salvatore. Gli escursionisti hanno lanciato immediatamente l’allarme, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso di undi cinquant’anni. sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri che hanno svolto i rilievi. I primi riscontri escluderebbero una morte violente. Con ogni probabilità l’è stato stroncato da un malore, sarà comunque– subito disposta daldi turno – a fare chiarezza sulle cause. In zone ben più impervie sono stati chiamati in causa i vigili del fuoco nel corso della mattinata. la prima chiamata è giunta alle 12.30 e ha visto i pompieri del Distaccamento di Luino intervenire a Cuvio per undi 84 anni colto da malore mentre stava lavorando vicino alla sua stalla in una zona rurale.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Ma non è che hanno trovato un cadavere nell'abitazione?" : serpeggia l'allarme a Favara - pompieri al lavoro per evitare che il fuoco torni ad esplodere - Più squadre dei vigili del fuoco, autoscala compresa, sono ancora al lavoro in via Soldato Sciumé a Favara. Un lavoro ininterrotto, quello dei pompieri, che ha creato - e continua a creare - allarme fra i favaresi. "Ma non è che hanno trovato qualche cadavere all'interno dell'abitazione... (Agrigentonotizie.it)

Trovato il cadavere di un uomo in un'auto : gli hanno sparato - Omicidio nel Palermitano. Salvatore Di Salvo, bracciante agricolo di 69 anni, è stato trovato morto oggi 8 ottobre in contrada Gambuca di Grisì, nel territorio. Il cadavere è stato trovato in aperta campagna. Era all'interno di un'automobile, crivellato di colpi di arma da fuoco, sembra fucile... (Today.it)