Caccia al primo successo in casa: "Servirà un approccio cattivo" (Di domenica 13 ottobre 2024) Arriva la Forsempronese oggi al Polisportivo e con questa gara (inizio alle 15), la Civitanovese si appresta a disputare il primo di quattro appuntamenti consecutivi con i derby marchigiani. Dopo Fossombrone, l’undici rossoblù affronterà in successione Ancona, Castelfidardo e Vigor Senigallia, mentre lo scorso 15 settembre vi era stata la sconfitta interna con i piceni dell’Atletico Ascoli (0-2). "Sarà un match difficile quello odierno, i nostri rivali sono forti e non hanno mai perso – dice l’allenatore dei rivieraschi, Sante Alfonsi –. Hanno anche avuto il lusso di vincere a Chieti, primo in classifica". Il Fossombrone, che da 9 anni è guidato da Michele Fucili, vanta 9 punti nella graduatoria a fronte di 3 pareggi e 2 sconfitte, 8 gol fatti e 4 subiti. Per questo Alfonsi guarda con estrema cautela alla sfida. Ilrestodelcarlino.it - Caccia al primo successo in casa: "Servirà un approccio cattivo" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Arriva la Forsempronese oggi al Polisportivo e con questa gara (inizio alle 15), la Civitanovese si appresta a disputare ildi quattro appuntamenti consecutivi con i derby marchigiani. Dopo Fossombrone, l’undici rossoblù affronterà in successione Ancona, Castelfidardo e Vigor Senigallia, mentre lo scorso 15 settembre vi era stata la sconfitta interna con i piceni dell’Atletico Ascoli (0-2). "Sarà un match difficile quello odierno, i nostri rivali sono forti e non hanno mai perso – dice l’allenatore dei rivieraschi, Sante Alfonsi –. Hanno anche avuto il lusso di vincere a Chieti,in classifica". Il Fossombrone, che da 9 anni è guidato da Michele Fucili, vanta 9 punti nella graduatoria a fronte di 3 pareggi e 2 sconfitte, 8 gol fatti e 4 subiti. Per questo Alfonsi guarda con estrema cautela alla sfida.

