Bullismo in quinta elementare | naso rotto dal compagno La famiglia ’denuncia’ la scuola

(Di domenica 13 ottobre 2024) Firenze, 13 ottobre 2024 – Una testata gli ha spaccato il setto nasale, a, durante l’orario di lezione., violenza gratuita o un gesto sconsiderato di un ragazzino di dieci anni nei confronti di un coetaneo? Qualunque sia la spiegazione, è un episodio choc quello accaduto nei giorni scorsi, in unadel quartiere di Rifredi: la vittima, che frequenta la, ha per il momento sette giorni di prognosi, ma con ogni probabilità si moltiplicheranno fino a trenta. Non è perseguibile alcun reato “penale“, perché il giovane additato come colui che avrebbe sferrato il colpo non è imputabile per la sua età.?????? Ma potrebbero innescarsi profili di responsabilità civile, anche a carico del corpo docente che non avrebbe adeguatamente sorvegliato la scolaresca in un momento di svago.