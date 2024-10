Benevento-Latina, le parole di Padalino: “Situazione già difficile, poi quei regali al Benevento…” (Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUmore nero e morale sotto i tacchi per mister Padalino, venuto nel Sannio con il suo Latina pieno di speranze svanite di fatto dopo meno di un minuto, complice il clamoroso errore del suo portiere che ha spianato la strada ai giallorossi. Poi, l’espulsione di Ndoj ha fatto il resto e a quel punto è stata notte fonda per la compagine pontina. FASE – “Stiamo vivendo un periodaccio, però è d’obbligo prendersi le responsabilità di questa sconfitta a parte le situazioni nella gara che hanno portato ad un risultato così rotondo. Bisogna chiedere scusa e tenere bene a mente questa gara che deve servirci da insegnamento per un periodo lungo. Abbiamo spianato la strada ad un Benevento già forte con dei regali. Può anche succedere, ma bisogna rimanere nella partita. Trovo più grave l’espulsione che l’errore del portiere. Anteprima24.it - Benevento-Latina, le parole di Padalino: “Situazione già difficile, poi quei regali al Benevento…” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUmore nero e morale sotto i tacchi per mister, venuto nel Sannio con il suopieno di speranze svanite di fatto dopo meno di un minuto, complice il clamoroso errore del suo portiere che ha spianato la strada ai giallorossi. Poi, l’espulsione di Ndoj ha fatto il resto e a quel punto è stata notte fonda per la compagine pontina. FASE – “Stiamo vivendo un periodaccio, però è d’obbligo prendersi le responsabilità di questa sconfitta a parte le situazioni nella gara che hanno portato ad un risultato così rotondo. Bisogna chiedere scusa e tenere bene a mente questa gara che deve servirci da insegnamento per un periodo lungo. Abbiamo spianato la strada ad ungià forte con dei. Può anche succedere, ma bisogna rimanere nella partita. Trovo più grave l’espulsione che l’errore del portiere.

