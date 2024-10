Tarantinitime.it - Antonazzo (Siap): “Un pensiero a quei poliziotti in strada per la nostra sicurezza”

(Di domenica 13 ottobre 2024) Tarantini Time Quotidiano“In questo momento il miova a loro. Ache a bordo di autovetture della Polizia di Stato, contrassegnate ed identificabili con la pantera nera e la scritta 113 , garantisconoal cittadino in ogni momento del giorno e della notte”. Questo quanto dichiarato dal segretario generale provinciale del S.I.A.P. (sindacato italiano appartenenti Polizia di Stato) di Taranto, Pasquale. “Nello specifico mi riferisco a coloro i quali prestano servizio nelle volanti e nella sala operativa della Questura, pronti a dare concrete ed immediate risposte alle numerose segnalazioni che giungono da parte di cittadini in difficoltà.