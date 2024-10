Zon.it - Vietri sul Mare, parte il Corso per Guardie Ittiche Volontarie

(Di sabato 12 ottobre 2024) Venerdì 18 ottobre 2024, alle ore 15:00, presso l’Aula Consiliare del Comune disul(SA), a Via Mazzini, verrà presentato il primoregionale per la formazione di. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente (A.N.T.A.), offre l’opportunità di conseguire l’abilitazione regionale per la sorveglianza delle risorse. Ilè aperto a cittadini maggiorenni. Programma del: Ilè strutturato in vari moduli tenuti da esperti nel settore ittico, ambientale e legale, con l’obiettivo di fornire una formazione completa sui compiti e le responsabilità della Guardia Ittica Volontaria. 1. Primo appuntamento (Inauguarazione) Docenti: Dott. Giovanni De Simone (Sindaco disul), Prof. Ennio Maccari (Presidente Nazionale A.N.T.A.), Dott.