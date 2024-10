"Via Roma? Ecco il nostro progetto a lungo termine" (Di sabato 12 ottobre 2024) "Non ha senso piantare ora nuovi alberi per sostituire quelli caduti: rischiamo di perdere anche questi. Serve prima un intervento di riqualificazione del sottosuolo". Con queste parole, l’assessore all’Ambiente, Adele Ceccarelli, fa il punto sulla complessa situazione degli spazi verdi di via Roma, rispondendo anche alla proposta avanzata dal consigliere Giovanardi durante la seduta comunale di agosto. Lui suggeriva la sostituzione delle pavimentazioni e il ripristino del verde pubblico. Secondo Ceccarelli, la soluzione di Giovanardi sarebbe però temporanea. "Stiamo valutando una riqualificazione completa – ha spiegato l’assessore – perché molte delle piante esistenti sono già in sofferenza. E poi dobbiamo esaminare le condizioni del sottosuolo. Senza una pavimentazione drenante, le nuove piante non durerebbero a lungo. Sarebbe solo un palliativo". Ilrestodelcarlino.it - "Via Roma? Ecco il nostro progetto a lungo termine" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) "Non ha senso piantare ora nuovi alberi per sostituire quelli caduti: rischiamo di perdere anche questi. Serve prima un intervento di riqualificazione del sottosuolo". Con queste parole, l’assessore all’Ambiente, Adele Ceccarelli, fa il punto sulla complessa situazione degli spazi verdi di via, rispondendo anche alla proposta avanzata dal consigliere Giovanardi durante la seduta comunale di agosto. Lui suggeriva la sostituzione delle pavimentazioni e il ripristino del verde pubblico. Secondo Ceccarelli, la soluzione di Giovanardi sarebbe però temporanea. "Stiamo valutando una riqualificazione completa – ha spiegato l’assessore – perché molte delle piante esistenti sono già in sofferenza. E poi dobbiamo esaminare le condizioni del sottosuolo. Senza una pavimentazione drenante, le nuove piante non durerebbero a. Sarebbe solo un palliativo".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Pellegrini - dal calo con la Roma all’espulsione in azzurro : ecco cosa gli è successo - Con gli azzurri avanti 2-0, il rosso diretto rimediato dal capitano giallorosso ha rimesso in partita il Belgio, che è riuscito a rimontare fino al definitivo 2-2. Ci sono state delle incomprensioni tra i tifosi e alcuni giocatori, e si è creata una situazione difficile nello spogliatoio, anche per chi ha più esperienza”. (Seriea24.it)

Pellegrini - dal calo con la Roma all’espulsione in azzurro : ecco cosa gli è successo - Con gli azzurri avanti 2-0, […]. Ieri sera il centrocampista della Roma è stato protagonista, ma in negativo, con la maglia dell'Italia, rimediando un'espulsione, al tramonto del primo tempo, per un brutto intervento a centrocampo. Il centrocampista giallorosso sta deludendo con il club e in Nazionale. (Sbircialanotizia.it)

I carabinieri nel regno del crack romano. Ecco i nascondigli della droga trovati - Dopo i fatti che hanno coinvolto all'inizio della settimana settimana Don Coluccia, come in un film già visto, le forze dell'ordine tornano al Quarticciolo, diventato ormai il regno del crack romano. . . Nell'ultima.  In particolare il quartiere è finito sotto la lente di ingrandimento dei carabinieri. (Romatoday.it)