Abruzzo24ore.tv - Tornano le Giornate FAI d’Autunno: scopri i tesori nascosti in Abruzzo

Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv

(Di sabato 12 ottobre 2024) L'Aquila - Un viaggio tra borghi medievali, palazzi storici e paesaggi mozzafiato: ecco i luoghi da visitare il 12 e 13 ottobre. Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 si rinnova l’appuntamento con leFAI, un evento imperdibile per chi desiderare le bellezze nascoste del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Anche in, numerose località apriranno le loro porte ai visitatori, offrendo un’occasione unica per esplorare luoghi spesso inaccessibili e poco conosciuti. Organizzato dal Fondo Ambiente Italiano (FAI), questo evento è giunto alla sua tredicesima edizione e coinvolge decine di siti sparsi in tutta la regione, proponendo itinerari affascinanti per tutti i gusti. Tra i borghi da visitare, Villamagna offre un tuffo nel passato grazie al suo suggestivo centro medievale e agli antichi palazzi che si ergono tra le sue vie.