Ilnapolista.it - Toh, arriva il chiarimento Spalletti-Inzaghi. Il ct era rimasto solo

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Toh,il. Il ct era rimasto solo. La Gazzetta scrive ditra, tecnico dell’Inter, e, ct dell’Italia, che in conferenza stampa aveva commentato, senza citarlo direttamente, il coinvolgimento del collega nell’inchiesta ultras. Dopo il gelo, ilScrive la Gazzetta: Dopo il gelo, il. Lucianoe Simonesi sono sentiti al telefono nelle ultime ore. Il ct azzurro ha chiamato il tecnico dell’Inter per chiarire il senso delle sue parole: «Non mi è mai successo durante tutta la carriera che qualcuno mi abbia telefonato per certe cose — aveva dettoa proposito dei contatti telefonici emersi tra il collegae gli ultras interisti —. Io rispondo a tutti, anche a quelli che non conosco, però poi so riattaccare e so continuare la conversazione con chi mi telefona».