Studentessa riammessa al quinto anno, il Tar corregge il consiglio di classe: “In caso di parità di voti prevale quello del dirigente scolastico (Di sabato 12 ottobre 2024) Una Studentessa di un liceo linguistico marchigiano, inizialmente bocciata al termine del quarto anno, è stata riammessa al quinto anno grazie all'intervento del Tar Marche. L'articolo Studentessa riammessa al quinto anno, il Tar corregge il consiglio di classe: “In caso di parità di voti prevale quello del dirigente scolastico . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Unadi un liceo linguistico marchigiano, inizialmente bocciata al termine del quarto, è stataalgrazie all'intervento del Tar Marche. L'articoloal, il Tarildi: “Indididel

