Stellantis: Tavares cerca soldi e fa arrabbiare tutti. L'attacco di Salvini e la critica di Orsini (Confindustria) (Di sabato 12 ottobre 2024) Ha fatto indignare l'Italia, l'ad di Stellantis, Carlos Tavares, durante l'audizione di ieri, 11 ottobre 2024, a Montecitorio. In sostanza ha solo chiesto nuovi incentivi al governo,senza dare garanzie su ivestimenti, nè su tutela dei posti di lavoro. L'accusa che viene fatta al manager, e al suo Gruppo, guidato dagli eredi Agnelli, è anche quella di aver portato via dall'Italia un'eccellenza che si chiamava Fiat L'articolo Stellantis: Tavares cerca soldi e fa arrabbiare tutti. L'attacco di Salvini e la critica di Orsini (Confindustria) proviene da Firenze Post.

Stellantis - Salvini : “Tavares dovrebbe vergognarsi”. Orsini : “Chiedere incentivi è una pazzia” - Hanno perso quote di mercato, stanno condannando a morte i lavoratori e il settore dell'auto in Italia e continuando a pretendere fondi pubblici, senza prendere alcun impegno. Roma, 12 ottobre 2024 - L'audizione di Carlos Tavares, ceo di Stellantis, di ieri presso le commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato ha scatenato reazioni negative. (Quotidiano.net)

Stellantis : Fratoianni - 'da Tavares no risposte - Elkann sia convocato in parlamento' - Hanno perso quote di mercato, stanno condannando a morte i lavoratori e il settore dell'auto in Italia e continuando a pretendere fondi pubblici, senza prendere alcun impegno. Come sempre". (Adnkronos) - "Le parole di Tavares non mi sorprendono: il comportamento padronale di chi da anni gestisce male una azienda e che ha capito male e in ritardo la transizione all'elettrico e ora vuole scaricare ... (Liberoquotidiano.it)

Stellantis - Salvini contro Tavares : “Vergogna - settore in crisi anche per colpa sua - non può più chiedere niente” - VIDEO - “Il settore è in crisi anche per colpa sua, l'amministratore delegato e la dirigenza di Stellantis dovrebbe vergognarsi e chiedere scusa agli operai, agli ingegneri, ai tecnici, . Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini si è "scagliato contro” Tavares durante l'inaugurazione della M4 a Milano. (Ilgiornaleditalia.it)

Carlos Tavares: i dazi UE un grave errore: fermeranno l’elettrificazione (che però è già ferma) - L'amministratore delegato di Stellantis si aggiunge al coro dei critici verso le tariffe aggiuntive sulle elettriche cinesi ... (motorisumotori.it)

Stellantis, Salvini: “Tavares dovrebbe vergognarsi”. Orsini: “Chiedere incentivi è una pazzia” - Criticata sia da destra che da sinistra l’audizione del Ceo alle commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato. Il vice premier: "Deve chiedere scusa” ... (quotidiano.net)

Confindustria: aiuti a Tavares? Follia - "Abbiamo bisogno che le produzioni in Italia vengano mantenute.E chiedere ulteriori incentivi mi sembra onestamente una pazzia". Così il presidente di Confindustria Orsini, riferendosi alle richieste ... (servizitelevideo.rai.it)