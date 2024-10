«Sono una studentessa fuori sede a Roma senza una casa, cerco da luglio ma i prezzi sono alle stelle. Ed è pieno di truffe, non fidatevi» (Di sabato 12 ottobre 2024) «Non ho ancora trovato un alloggio, ho evitato molte truffe. La situazione quest'anno è peggiorata. È un incubo». A parlare è Ludovica, una studentessa Leggo.it - «Sono una studentessa fuori sede a Roma senza una casa, cerco da luglio ma i prezzi sono alle stelle. Ed è pieno di truffe, non fidatevi» Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di sabato 12 ottobre 2024) «Non ho ancora trovato un alloggio, ho evitato molte. La situazione quest'anno è peggiorata. È un incubo». A parlare è Ludovica, una

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fiorella Mannoia : “A scuola spesso i docenti mi cacciavano dalla classe anche solo per una battuta. Non sono stata una studentessa modello” - Fiorella Mannoia si è raccontata a "Fisica dell'Amore", programma condotto da Vincenzo Schettini in seconda serata su Rai 2. Ripercorrendo i suoi anni scolastici, la cantante ha confessato di non essere stata una studentessa modello, anzi, tutt'altro. . Non sono stata una studentessa modello” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

“A scuola spesso i prof mi cacciavano dall’aula anche solo per una battuta. Non sono stata una studentessa modello” : la confessione di Fiorella Mannoia - Quando non ero preparata, e spesso non lo ero, vedere la delusione nei suoi”. La cantante, ricordando i suoi trascorsi scolastici, ha ammesso: “Non sono mai stata una studentessa modello. Io ho sempre augurato, a tutti gli studenti, di avere almeno un professore che ti cambia la vita, perché ce n’è sempre uno che ti cambia la vita. (Ilfattoquotidiano.it)

Studentessa trovata sotto choc in strada : "Sono stata violentata" - Una ragazza di 21 anni, studentessa universitaria, sarebbe stata violentata a Milano dopo aver passato la serata in compagnia di un ragazzo conosciuto su una app di incontri. La giovane, di origini cinesi ma residente in Italia, è stata soccorsa questa mattina, sabato 5 ottobre, in piazzale... (Today.it)