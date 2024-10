Sport.quotidiano.net - Signa-Lastrigiana al top. La sfida promette scintille

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di sabato 12 ottobre 2024) Come nelle due precedenti stagioni per la criticità dovuta alla copertura arbitrale settimanale alcune gare di campionato si giocano sabato. La 6ª giornata del girone B, oggi, alle 15, propone l’anticipo fra il1914 e la, (arbitro Mascelloni di Grosseto). Si tratta di un derby, il primo di campionato, il terzo stagionale, fra due antiche rivali che da sempre si affrontano con corretto spirito campanilistico, entrambe provenienti da un momento non particolarmente prolifero. Ildel tecnico Scardigli (nella foto) è alla ricerca della vittoria dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime tre gare, risultati caratterizzati da qualche problema in attacco dovuto alla mancanza in due gare dell’infortunato bomber Lorenzo Tempesti.