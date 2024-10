Scappa dalla guerra in Ucraina, Olesia muore sotto il treno a Padova: aperta un'inchiesta sulla sicurezza dell'area. La protesta dei residenti (Di sabato 12 ottobre 2024) Padova - Olesia Kypriianchuk, la ragazzina 12enne Ucraina residente a Padova, travolta e uccisa giovedì pomeriggio da un locomotore in movimento, è passata sotto la sbarra Ilgazzettino.it - Scappa dalla guerra in Ucraina, Olesia muore sotto il treno a Padova: aperta un'inchiesta sulla sicurezza dell'area. La protesta dei residenti Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di sabato 12 ottobre 2024)Kypriianchuk, la ragazzina 12enneresidente a, travolta e uccisa giovedì pomeriggio da un locomotore in movimento, è passatala sbarra

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ucraina - Zaporizhzhia : bomba sotto auto uccide dipendente centrale - La Direzione principale dell’intelligence del Ministero della difesa dell’Ucraina (Gur) ha pubblicato un video in cui si vede il momento dell’esplosione di un ordigno piazzato sotto l’auto di un dipendente della centrale nucleare Ucraina di Zaporizhzhia, attualmente occupata dai russi. “Dopo la presa della centrale di Zaporizhzhia”, ha aggiunto il Gur, “ha collaborato volontariamente con gli ... (Lapresse.it)

Ucraina sotto le bombe russe. Rutte subentra a Stoltenberg alla Nato - Servizio di Alessio Orlandi The post Ucraina sotto le bombe russe. Rutte subentra a Stoltenberg alla Nato first appeared on TG2000. . Mark Rutte, neo segretario generale della Nato nel corso delle dichiarazioni congiunte con il segretario uscente Stoltenberg, ha detto che l’Ucraina resta una priorità per l’alleanza. (Tv2000.it)

Ucraina - Putin : “Russia raggiungerà tutti i suoi obiettivi”. Kiev sotto attacco nella notte - (Adnkronos) – Mentre Kiev è stata sottoposta nella notte a un massiccio attacco di droni, Vladimir Putin ha dichiarato che la Russia ''raggiungerà tutti gli obiettivi'' che si è prefissata ''perché la verità è dalla nostra parte''. Il presidente russo ha parlato in un videomessaggio diffuso in quello che l'agenzia di stampa Tass ha definito […] L'articolo Ucraina, Putin: “Russia raggiungerà ... (Webmagazine24.it)

Ucraina - Putin : “Russia raggiungerà tutti i suoi obiettivi”. Kiev sotto attacco nella notte - L'allerta nella capitale ucraina è durata più di 5 ore: "Neutralizzati tutti i droni" Mentre Kiev è stata sottoposta nella notte a un massiccio attacco di droni, Vladimir Putin ha dichiarato che la Russia ''raggiungerà tutti gli obiettivi'' che si è prefissata ''perché la verità è […]. Il presidente russo: "La verità è dalla nostra parte". (Sbircialanotizia.it)