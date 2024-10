Renate-Novara 0-1. Capitan Ranieri fa volare gli Azzurri: gol e highlights (Di sabato 12 ottobre 2024) A Meda arriva il colpaccio esterno del Novara. Grazie alla rete del suo Capitano Ranieri cinque minuti dopo l'inizio del secondo tempo, gli Azzurri di mister Gattuso superano la formazione brianzola e conquistano tre punti fondamentali, che lanciano il Novara in proiezione play off. Per gli Novaratoday.it - Renate-Novara 0-1. Capitan Ranieri fa volare gli Azzurri: gol e highlights Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) A Meda arriva il colpaccio esterno del. Grazie alla rete del suocinque minuti dopo l'inizio del secondo tempo, glidi mister Gattuso superano la formazione brianzola e conquistano tre punti fondamentali, che lanciano ilin proiezione play off. Per gli

