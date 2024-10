Bergamonews.it - Provincia, la Lega incontra Gandolfi: sul piatto vice presidenza e deleghe

(Di sabato 12 ottobre 2024) Bergamo., la: sulalla Formazione e alla Scuola. Si era detto che questa sarebbe stata una settimana di telefonate e la prossima di incontri ma, evidentemente, la compagine di via Tasso del segretariole Fabrizio Sala ha scelto di stringere i tempi e, come si suol dire, di andare direttamente alla fonte. Lo ha fatto in un incontro andato in scena nella mattinata di venerdì 11 ottobre, nella quale i neo eletti consiglieri sono stati ricevuti dal presidenteper rimarcare la volontà di lavorare nel segno della continuità , cioè con una larga coalizione, e, nella fattispecie, per avanzare una serie di richieste tra le quali la riconferma di Matteo Macoli, sindaco di Ponte San Pietro, ae alcuneimportanti.