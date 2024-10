Feedpress.me - Pogacar è mostruoso, conquista il quarto giro di Lombardia

(Di sabato 12 ottobre 2024) Ormai per Tadejsono finiti gli aggettivi, e paragonarlo ai più grandi di sempre, come Eddy Merckx, appare perfino riduttivo. Il fenomeno sloveno ha vinto per distacco anche ildi, staccando il gruppo dei migliori quando mancavano 48,5 chilometri alla conclusione della "classica delle foglie morte", che ha vinto per ilanno consecutivo, eguagliando il primato di Fausto