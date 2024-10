Palermo-Sciacca strada killer, l'esperto: "Spartitraffico o autovelox per renderla più sicura" (Di sabato 12 ottobre 2024) L'incidente di stamattina sulla Palermo-Sciacca, con tre morti e tre bambini feriti, ripropone il dibattito su una strada da sempre al centro delle polemiche. "Non sappiamo, ovviamente, come sono andate le cose, ma sappiamo che su questa stessa tratta gli incidenti, spesso purtroppo mortali, non Palermotoday.it - Palermo-Sciacca strada killer, l'esperto: "Spartitraffico o autovelox per renderla più sicura" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) L'incidente di stamattina sulla, con tre morti e tre bambini feriti, ripropone il dibattito su unada sempre al centro delle polemiche. "Non sappiamo, ovviamente, come sono andate le cose, ma sappiamo che su questa stessa tratta gli incidenti, spesso purtroppo mortali, non

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente sulla Palermo-Sciacca - morta una coppia. Gravissimi i tre figli piccoli - Il sindaco di Ribera è in costante contatto con i medici: "Stamattina alcuni familiari, che da tanti anni sono in Italia, sono andati in ospedale a Palermo per seguire da vicino la situazione dei tre bambini. Aveva grande rispetto ed educazione per tutti. Lo ha detto ad AGI il sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo, dopo l'incidente stradale, con tre morti, avvenuto questa mattina, attorno alle ... (Agi.it)

Hanno perso i genitori nell'incidente sulla Palermo-Sciacca - il sindaco Ruvolo : "La comunità si prenderà cura dei tre bimbi" - "Stamattina lo zio dei ragazzini ovvero il fratello del ragazzo morto, lo zio del padre e il fratello della madre, che da tanti anni sono in Italia, sono andati in ospedale a Palermo per seguire da vicino la situazione dei tre bambini. Ho sentito anche la dirigente scolastica dell'istituto dove... (Agrigentonotizie.it)

Riccardo - Walid e Zina : chi erano le tre vittime dell'incidente sulla Palermo-Sciacca - La passione per le api e per il miele, per la pesca e per gli uccellini. Ma soprattutto l'amore per la sua famiglia e per i suoi due figli. I tanti ricordi lasciati dai social da parenti e amici tracciano il ritratto di Riccardo Pardi, 51 anni, morto stamattina nell'incidente sulla... (Palermotoday.it)