Bergamonews.it - “Naturalmente Bilingue”, Imiberg lancia l’inglese dalla Scuola dell’Infanzia

(Di sabato 12 ottobre 2024) Bergamo. Quest’anno all’la ripresa dellaha segnato un nuovo inizio. La grande novità è lad’Infanzia, per la quale sono già aperte le adesioni in vista del prossimo anno scolastico 2025-26. Un passo verso il futuro voluto dal nuovo rettore, don Matteo Stoduto, che da settembre, insieme a Umberto Borsotti, nuovo direttore operativo, guida l’Istituto di via Santa Lucia al fianco delle dirigenti scolastiche e del Cda. “Imparare in modo naturale è il talento dei bambini”, spiega il rettore, che ha maturato in diverse scuole una più che ventennale esperienza di progettazione educativa e didattica. “Da 0 a 6 anni si può imparare quantitativamente molto di più che nel resto della propria storia. A questa età i bambini crescono attraverso relazioni affettive e il linguaggio si sviluppa in modo naturale, che si tratti di una o due lingue.