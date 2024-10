Monza, Gamco si avvicina. Gabelli tratta per le quote. Al timone resta Galliani (Di sabato 12 ottobre 2024) Sul futuro del Monza a stelle e strisce arrivano conferme e dettagli, in una sosta utile anche per gettare le basi di un futuro che potrebbe proseguire nel solco della continuità e della crescita. Carlo Gabelli, il manager italoamericano dall’asset per 31 miliardi con un patrimonio personale da 2, dal suo ufficio statunitense nel Connecticut aggiunge ottimismo sull’affare e permette agli osservatori esterni di tracciare un quadro più chiaro della vicenda. Intanto la figura che sarebbe di riferimento: quella di Alec Boccanfuso, alla Gamco di Gabelli dal 2018 come analista con particolare attenzione allo sport e all’intrattenimento, laureato con lode alla New York University e un master alla Columbia Business School. Sport.quotidiano.net - Monza, Gamco si avvicina. Gabelli tratta per le quote. Al timone resta Galliani Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Sul futuro dela stelle e strisce arrivano conferme e dettagli, in una sosta utile anche per gettare le basi di un futuro che potrebbe proseguire nel solco della continuità e della crescita. Carlo, il manager italoamericano dall’asset per 31 miliardi con un patrimonio personale da 2, dal suo ufficio statunitense nel Connecticut aggiunge ottimismo sull’affare e permette agli osservatori esterni di tracciare un quadro più chiaro della vicenda. Intanto la figura che sarebbe di riferimento: quella di Alec Boccanfuso, alladidal 2018 come analista con particolare attenzione allo sport e all’intrattenimento, laureato con lode alla New York University e un master alla Columbia Business School.

