Milano inaugura la metro M4. Sala, 'è un'opera epocale' (Di sabato 12 ottobre 2024) Ha inaugurato a Milano l'intera linea della M4, la linea metropolitana che collega l'aeroporto di Linate con la città ed ora arriva fino a San Cristoforo. "È un'opera epocale, grazie a tutti quelli che ci hanno lavorato, è un'opera di grande dedizione e fatica ma ci siamo arrivati", sottolinea il sindaco, Giuseppe Sala rilevando che "non è un punto di arrivo ma di partenza". Presente anche il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. La prima tratta da Linate a San Babila ha aperto nel luglio 2023, mentre oggi apre il prolungamento fino a San Cristoforo, attraversando Milano da est a ovest per un totale di 21 stazioni. "Il trasporto pubblico locale e le metropolitane sono fondamentali - ha aggiunto Sala -. Siamo al lavoro per fare dei nuovi prolungamenti e poi c'è il sogno della M6. Quotidiano.net - Milano inaugura la metro M4. Sala, 'è un'opera epocale' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Hato al'intera linea della M4, la lineapolitana che collega l'aeroporto di Linate con la città ed ora arriva fino a San Cristoforo. "È un', grazie a tutti quelli che ci hanno lavorato, è un'di grande dedizione e fatica ma ci siamo arrivati", sottolinea il sindaco, Giusepperilevando che "non è un punto di arrivo ma di partenza". Presente anche il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. La prima tratta da Linate a San Babila ha aperto nel luglio 2023, mentre oggi apre il prolungamento fino a San Cristoforo, attraversandoda est a ovest per un totale di 21 stazioni. "Il trasporto pubblico locale e lepolitane sono fondamentali - ha aggiunto-. Siamo al lavoro per fare dei nuovi prolungamenti e poi c'è il sogno della M6.

