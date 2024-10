Tvpertutti.it - Massimiliano Ossini a Ballando demolito dalla giuria dopo infortunio

Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) La partecipazione dicon le Stelle non sta passando inosservata, ma non solo per le sue performance sulla pista. Il conduttore di UnoMattina ha recentemente affrontato unpiuttosto serio, uno strappo muscolare al gluteo sinistro, che però non lo ha fermato. Nonostante il dolore e le difficoltà fisiche, si è esibito nella puntata del 12 ottobre 2024, mostrando un'enorme forza di volontà e determinazione. Le sue fatiche, però, non sono state apprezzate fino in fondo dai giudici, il che ha scatenato un acceso dibattito.di: la reazioneha riportato uno strappo muscolare nella parte alta del gluteo sinistro, una condizione dolorosa che, come ha raccontato lui stesso, ha complicato notevolmente la preparazione per l'esibizione.