Puntomagazine.it - Marano di Napoli: porto d’armi clandestine e ricettazione: arrestato latitante

(Di sabato 12 ottobre 2024)di. Sull’uomo, un 33enne di Soccavo, pendeva un ordine di carcerazione emesso a Luglio. I militari non avevano mai smesso di cercarlo Un arresto eccellente quello avvenuto adied effettuato dai carabinieri del nucleo operativo della compagniaBagnoli. A finire in manette Ciro Granillo, 33enne di Soccavo già noto alle forze dell’ordine.Sull’uomo pendeva un ordine di carcerazione emesso lo scorso luglio dal Tribunale di. Per lui una condanna di tre anni e poco più di reclusione perdi armi. I carabinieri non hanno mai smesso di cercarlo e dopo lunghe indagini il cerchio si è chiuso adi. Il 33enne dovrà rispondere anche di violazione della sorveglianza speciale cui era sottoposto e che prevedeva l’obbligo di soggiorno nel comune di