LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA: 21 in fuga con Caruso e Fabbro. Si stacca Tiberi (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.12: Purtroppo è in difficoltà Antonio Tiberi. Il laziale non riesce a tenere il ritmo dei fuggitivi. 13.09: Si stacca Antonio Tiberi! 13.06: Sono tre gli azzurri in fuga. Antonio Tiberi, Matteo Fabbro e Damiano Caruso. 13.03: Alla fine il ritardo del gruppo torna sopra i due minuti. 12.59: La prossima salita che i corridori affronteranno sarà quella di Valpiana (10,4 km al 6,1%). 12.54: Il gruppo, infatti, ha già ridotto il distacco. Si trova ad un minuto e venti secondi dai 22 in fuga. 12.52: Sicuramente la fuga di 23 corridori spaventa abbastanza il gruppo e la UAE che vuole gestire la situazione. Ci sono tanti corridori importanti in questo gruppo. 12.48: Sia il gruppo sia i fuggitivi hanno scollinato il Colle di Berbenno. 12.45: Questo il riepilogo dei 22 in fuga.

