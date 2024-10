Quotidiano.net - Le Pmi italiane versano tasse 120 volte più dei giganti web

(Di sabato 12 ottobre 2024) In Italia le Pmi vengono tassate 120più deidel web. E' quanto sostiene, azzardando il paragone di Davide contro Golia, l'Ufficio studi della Cgia di Mestre (Venezia), contro la pratica di trasferire buona parte degli utili ante imposte realizzati in Italia nei paesi a fiscalità di vantaggio. Grazie a queste operazioni elusive, l'erario ha incassato da queste "WebSoft" solo le briciole. Se le nostre Pmi pagano ogni anno 24,6 miliardi di, le 25 multinazionali del web presenti in Italia, invece, ne(dati Area Studi di Mediobanca) solo 206 milioni. Le dimensioni economiche di queste due realtà sono molto diverse, ma, dal punto di vista degli artigiani mestrini, "il risultato che emerge è sconsolante". Se le aziendein esame producono un fatturato annuo 90superiore a quello delle big tech, in termini di imposte ne pagano 120di più.