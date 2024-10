La UE finanzia progetti di cancel culture (Di sabato 12 ottobre 2024) Nel mirino ci sono tutte le strade che, in qualche modo possono essere riconducibili al passato coloniale dei Paesi europei Imolaoggi.it - La UE finanzia progetti di cancel culture Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Nel mirino ci sono tutte le strade che, in qualche modo possono essere riconducibili al passato coloniale dei Paesi europei

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Decolonizzare gli spazi urbani". L'Europa finanzia i progetti di cancel culture - La Commissione europea ha finanziato progetti che mirano a modificare la toponomastica urbana con nominativi orientati alla "prospettiva dei popoli colonizzati". (Ilgiornale.it)

Con i progetti Erasmus ora la Ue finanzia l'università pro Hamas in Turchia - L'ateneo di scienza e tecnologia di Gaziantep è parte di un progetto Erasmus+ finanziato con i soldi della Ue. (Ilgiornale.it)

Oltre 20milioni di finanziamento Inail per l'edilizia sanitaria in Abruzzo : due i progetti che saranno realizzati a Pescara - Oltre 10miloni di euro dall’Inail per l’edilizia sanitaria in Abruzzo e nello specifico si ratta di 20milioni 475mila 87, 33 euro destinati a realizzare tre dei progetti proposti al ministero della Salute, che quei finanziamenti li approva, dall’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì... (Ilpescara.it)

Sette nuovi parchi giochi in città finanziati dalla Regione : i progetti presentati oggi - “Sette aree ludiche, piccoli parchi giochi che verranno creati nella periferia di Catania: quattro nella zona di Librino, quindi all’interno della Sesta Municipalità , due nella Prima Municipalità e una nella quinta. Un impegno preso da tutto il Mpa, e anche per questo ringrazio i miei colleghi... (Cataniatoday.it)